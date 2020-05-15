Bandırma'da kaçak tütün ve içki operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekipleri kaçak tütün ve içki satan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda çok miktarda kaçak içki ve tütün mamulü ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, aldıkları bilgi doğrultusunda belirlenen adresteki işyerlerinde arama yaptı.

Polis ekipleri tarafından 2 şüphelinin iş yerlerinde yapılan aramalarda 63 litre sahte etil alkol, 5 bin 400 adet bandrolsüz boş makaron, 11 bin 760 adet dolu makaron, 4 bin 300 kg tütün, 1 adet manuel sigara sarım makinesi ile 27 adet TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlattı.