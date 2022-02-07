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Bandırma'da kamyon iki otomobil ile iki otobüse çarptı, bir yaralı - Son Dakika

Bandırma'da kamyon iki otomobil ile iki otobüse çarptı, bir yaralı

07.02.2022 12:19
Bandırma'da kamyon iki otomobil ile iki otobüse çarptı, bir yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kamyonun iki otomobil ile iki otobüse çarptığı kazada bir kişi yaralandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kamyonun iki otomobil ile iki otobüse çarptığı kazada bir kişi yaralandı.

Hüseyin D. idaresindeki 10 VZ 580 plakalı kamyon, Bandırma- Gönen kara yolu Devlet Hastanesi Kavşağı'nda henüz bilinmeyen nedenden iki otobüs ile iki otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracında sıkışan otomobil sürücüsü İbrahim A, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralanan otomobil sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerinde kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Devlet Hastanesi, Balıkesir, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bandırma'da kamyon iki otomobil ile iki otobüse çarptı, bir yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bandırma'da kamyon iki otomobil ile iki otobüse çarptı, bir yaralı - Son Dakika
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