Son Dakika Haberleri: Bandırma'da Kamyon Kazası : 1 Yaralı

Bandırma'da Kamyon Kazası : 1 Yaralı

1 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Gönen istikametinden Bursa istikametine doğru giderken 16 CFK 91 plakalı kamyon kaza yaptı.

Bandırma'da Kamyon Kazası : 1 Yaralı, System.String[]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Gönen istikametinden Bursa istikametine doğru giderken 16 CFK 91 plakalı kamyon kaza yaptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Bandırma-Bursa karayolu üzeri hava üssünde meydana gelen trafik kazasında 16 CFK 91 plakalı kamyon direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle elektrik direğine çarptı. Erdem E. yönetimindeki 16 CFK 91 plakalı kamyon Gönen ilçesinden seyir halindeyken Bandırma 6. Ana Jet üssü mevkiinde kamyonun bijon kesmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı ve kamyon sürücüsü yaralandı.

Olay yerine gelen Bandırma İlçe trafik ekipleri yaralı sürücüyü kurtarmak için mücadelede bulunurken, yaralı sürücüye 112 sağlık ekibi tarafından emniyetli bir şekilde araç içersinden çıkartılarak Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayda yaralı Erdem, iki ayağı ve sol kolu kırık olarak intikal ettirildi. Edinilen bilgilere göre hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:06 Kaynak: İHA

Balıkesir, Bursa, Gönen, Bandırma, Güncel
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