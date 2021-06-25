Bandırma'da kapalı yöntemle kalp deliği kapama operasyonu gerçekleştirildi - Son Dakika

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Dr. Öğr. Üyesi Alkame Akgümüş, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Balun ile anjiyo ekibi tarafından kalp deliği kapama operasyonu başarıyla tamamlandı.

Hastaneden yapılan açıklamada, acil polikliniğine müracaat eden M.A. (55) isimli kadın hastaya ekokardiyografisi ve tetkikleri sonucunda atrial septal defekt (ASD) tanısı konulduğu bildirildi.

Kalbinde yaklaşık 2 santimetrelik doğuştan gelen delik olduğunun tespit edilmesi üzerine, gerekli bilgilendirmenin ardından M.A'ya kapalı yöntemle ASD operasyonu gerçekleştirildiği ve hastanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada, "Bir gün kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitemizde, bir gün de kardiyoloji servisinde takip ettiğimiz hastamızı yapacağımız son kontrollerinin ardından taburcu edeceğiz." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen hastanenin başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Şenveli, "İlçe Hastanemizde ilk kez kapalı yöntem ile ASD operasyonunu gerçekleştirmenin büyük gururunu yaşıyoruz. Bu operasyonu gerçekleştiren kardiyoloji hekimlerimize, anestezi ve reanimasyon hekimlerimize, anjiyo biriminde görevli personellerimiz ile emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.