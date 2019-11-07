Son Dakika Haberleri: Bandırma'da kaza ucuz atlatıldı
Son Dakika 3. Sayfa Bandırma'da kaza ucuz atlatıldı

Bandırma'da kaza ucuz atlatıldı

7 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kaza ucuz atlatıldı.

Bandırma'da kaza ucuz atlatıldı, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kaza ucuz atlatıldı. Kazada yaralanan olmazken, ulaşım tek şeritten kontrollü sağlandı.


Balıkesir'in Bandırma ilçesinden Çanakkale istikametine seyir halinde olan 10 AAK 503 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu orta refüje çarptı. Kazadan sonra araç sürücüsü kısa süreli şok yaşarken, yoldan geçen diğer araç sürücüleri kazazede sürücüye yardımcı oldu. Maddi hasarlı kaza tutanağı tutulan kaza sonrasında tek şeritten sağlanan ulaşım normale döndü. - BALIKESİR

Çanakkale, Balıkesir, Bandırma, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:19 Kaynak: İHA
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