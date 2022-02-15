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Bandırma'da kaza ucuz atlatıldı - Son Dakika

Bandırma'da kaza ucuz atlatıldı

15.02.2022 13:20
Bandırma'da kaza ucuz atlatıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşatırken, otomobil ile kamyon kazadan kıl payı kurtuldu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşatırken, otomobil ile kamyon kazadan kıl payı kurtuldu.

Bandırma'da sabah sis etkili oldu. Sisli havada araç şoförleri zor anlar yaşarken, Bandırma - Çanakkale yolu üzerinde kaza kıl payı atlatıldı. Oto yolda sağa dönmek istedi ve karşıdan gelen kamyonu fark etmedi. Kamyon şoförünün dikkati sayesinde kaza kıl payı atlatılırken olay anı kameralara yansıdı. - BALIKESİR

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Çanakkale, Balıkesir, Otomobil, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bandırma'da kaza ucuz atlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bandırma'da kaza ucuz atlatıldı - Son Dakika
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