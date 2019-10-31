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Bandırma'da keçe aksesuarları kursu açıldı

6 saat önce

Bandırma Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce keçe aksesuarları kursu açıldı.

Bandırma'da keçe aksesuarları kursu açıldı, System.String[]

Bandırma Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce keçe aksesuarları kursu açıldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cüneyt Taşkın, yaptığı açıklamada, açılan kursta unutulmaya yüz tutmuş meslekleri yeniden canlandırmayı amaçladıklarını belirtti.

Taşkın, mesleki ve teknik amaçlı 98 kursa 2 bin 228 kursiyerin katıldığını dile getirdi.

Kurs öğretmenlerinden Mübeccel Aişe Bolat da tamamıyla doğal, ipekli ve pamuklu kumaşlarla çalıştıklarını söyledi.

Kursta çeşitli çalışmalar yürüttüklerini anlatan Bolat, "Geleneksel dövme keçe, diğer ismiyle tepme keçeyle giyim süslemeleri, objeler, kedievi, dikişsiz patik, çanta ve çizme, şalvar, dekoratif amaçlı hediyelik eşyalar yapıyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş, dünyanın en eski mesleğini, en eski tekstil yüzeyini günümüze taşıyoruz. Yünün, keçeye dönüşmesi için üç önemli koşula ihtiyaç var: Su, zeytinyağlı sabun ve sabır." diye konuştu.

Bandırma, Bolat, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:52 Kaynak: AA
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