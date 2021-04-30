Bandırma'da kestane ağacındaki 'gal arısı' zararlısına karşı biyolojik mücadele başlatıldı

Balıkesir'in Bandırma'ya bağlı Çakıl Mahallesi'ndeki aşılı kestaneye zarar veren 'gal arısı' zararlısına karşı biyolojik mücadele başlatıldı.

Bandırma Orman İşletme Müdürü Taner Nişancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gal arısının kestane rekoltesini düşürdüğünü söyledi.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile yaptıkları çalışmayla doğaya 'torymus sinensis' denilen dişi-erkek böceği salarak mücadele başlattıklarını anlatan Nişancı, amaçlarının vatandaşların gelirini artırmak olduğunu dile getirdi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Bandırma Orman İşletme Şefi Orman Mühendisi Gülay Tümer Aktaş da "Döllenmenin ardından dişi böcek, gallerin üzerine yumurtasını bırakacak, larvası kestane gal arılarının larvalarını yiyerek beslenecektir. Bu şekilde kestane gal arısı ile biyolojik olarak mücadele etmiş olacağız." diye konuştu.

Çalışmalarından dolayı Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine teşekkür eden Çakıl Mahallesi Muhtarı Emrah Parlak ise yapılan uygulamanın bölge ekonomisine olumlu katkıları olacağını ifade etti.