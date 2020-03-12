Bandırma'da koronavirüs önlemleri - Son Dakika
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Bandırma'da koronavirüs önlemleri

6 saat önce

Bandırma Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili önlemlerini artırdı.

Bandırma'da koronavirüs önlemleri, System.String[]

Bandırma Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili önlemlerini artırdı.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Meydanı, ana caddeler, park ve duraklarda dezenfektan uygulaması yapıyor.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, gazetecilere yaptığı açıklamada, dezenfekte çalışmalarının koronavirüsün yanı sıra mevsimsel hastalıklara karşı önlem amaçlı gerçekleştirildiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Temizlik İşleri Müdürlüğü iki ekip ile iç ve dış temizliği, özel kıyafetli personel tarafından püskürtme yöntemiyle özel dezenfektanlarla ilaçlanarak detaylı bir şekilde antibakteriyel çalışma gerçekleştiriyor. Ayrıca arazözle tüm cadde ve sokaklar özel ilaçlı su ile yıkanıyor. Yapılan çalışmalarla virüs ve mikropların üremesi engelleniyor. Ekiplerimizin çalışmaları, koronavirüs tehdidi bitene kadar düzenli olarak devam edecek."

Ayrıca, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Barış Manço Kültür Merkezi'nde yapılması planlanan anma töreni, Milli Eğitim Bakanlığının kararı doğrultusunda iptal edildi.

Bandırma Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı, Tolga Tosun, Bandırma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:08 Kaynak: AA
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