Bandırma'da Lojistik Çalıştayı yapıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen Lojistik Çalıştayı'nda Bandırma'nın sektördeki yeri ve yapılması gerekenler konuşuldu.



Bandırma'da lojistik sektörü ile ilgili kamu kurumlarının müdürleri, Bandırma Ticaret Odası 16. Meslek Grubu üyeleri ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Dış Ticaret ve Lojistik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görev alan öğretim görevlilerinin katılımları ile gerçekleştirilen çalıştayın açılış konuşmasını ve moderatörlüğünü yapan 16. Meslek Komitesi ve Meclis Üyesi Funda Dedeoğlu; "16. Meslek Komitesi olarak Bandırma'nın lojistik durumu, sorunları, çözüm önerileri, gelecekte yapılması gereken yatırımlar gibi konularda bilgi edinmek ve raporlar oluşturarak gerekli mercilere ulaştırmak için çalışmalar yapacağız. Bu konuda Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Dış Ticaret ve Lojistik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görev alan değerli hocalarımızla da işbirliği çalışmalarımız olacak. Bugün düzenlediğimiz Bandırma Lojistik Çalıştayı, 16. Meslek Komitesi olarak sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirdiğimiz ilk toplantımız. Bugün bu toplantıda tüm konulara değinebilmek için gümrükleme sürecindeki soru ve sorunlar, denizyolu taşımacılığı kapsamında ele alınacak konular, Bandırma'da demiryolunun ticarette kullanımı, karayolu taşımacılığı, depo ve antrepo durumu ve lojistik sektörü istihdam ve eğitim konuları olmak üzere 6 ana başlık belirledik. Bugün bu toplantıda dile getirilen tüm soru ve görüşler arkadaşlarımız tarafından rapor edilecek ve komite arkadaşlarım ve değerli hocalarımızla birlikte sonrasında tekrar üzerinde çalışılıp değerlendirme yapılacaktır. 20-21 Nisan tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin düzenleyeceği Bandırma Lojistik Zirvesi'ndeki Bandırma oturumunda bu konulara yer verilecektir." dedi.



Bandırma'nın denizyolu, karayolu ve demiryolu taşımacılığındaki durumu, firmaların girdi ve çıktılarının sevkiyatında hangi yolları ne sebeplerle kullandıkları, yaşanılan sorunlar, gelişime açık yönler ve beklentiler görüşüldü. Dezavantaj olarak görülen konular ile gelişime açık yönler için nasıl bir yol haritası izlenmesi gerektiği yönünde fikir alışverişi yapıldı.



Çalıştayda, liman geri sahasının yeterli olmayışı ve limanda 3. bir kapının olmaması üzerinde durulması gereken ve öncelikli çözüme kavuşturulacak en önemli sorunlar olarak dile getirildi. Belirlenen tüm konularla ilgili alt çalışma grupları oluşturulması ve hazırlanacak raporların ilgili mercilere iletilmesi yönünde görüş bildirildi. - BALIKESİR