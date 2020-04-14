Bandırma'da maske ve eldivenler için atık kutuları yerleştirildi - Son Dakika

Bandırma'da maske ve eldivenler için atık kutuları yerleştirildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kullanılan eldiven ve maskelerin çevre kirliliği oluşturmaması için farklı noktalara atık kutuları yerleştirildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kullanılan eldiven ve maskelerin çevre kirliliği oluşturmaması için farklı noktalara atık kutuları yerleştirildi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kullanılmış maske ve eldivenlerin çevre kirliliği oluşturmaması için çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda belediye hizmet binası, kaymakamlık, kapalı pazar yeri, çarşı zabıta merkez noktası gibi alanlara atık kutusu konulduğu, böylece kullanılmış maske ve eldivenlerin risk oluşturmasının önüne geçilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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