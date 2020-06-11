Bandırma'da motosiklet hırsızlığı yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.S. ve R.G, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Takibe alınan ve 12 ayrı suçtan kaydı bulunan şüpheliler operasyonla gözaltına alındı.

Yaklaşık 370 saatlik 92 güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından hırsızlıkları E.S. (17) ve R.G'nin (22) yaptığı tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçede motosiklet hırsızlıklarının artması nedeniyle Bandırma Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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