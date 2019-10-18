Bandırma'da muhtarlar günü etkinliği

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar ve Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, ilçenin merkez ve kırsal alanlarında görev yapan muhtarlarla bir otelde bir araya geldi.

Programda bir konuşma yapan Yazar, muhtarların geçmişten bu güne demokrasinin en önemli dayanakları olduğunu söyledi.

Muhtarların iki önemli fonksiyonlarının olduğunu anlatan Yazar, şunları söyledi:

"Bir taraftan devletin en müşfik, en sıcak insanları diye bizim aracımız. Bir taraftan da vatandaşın bir ihtiyacı olduğunda onlarla bizim aramızda sıcak köprü muhtarlar. ve bu görevi de layıkıyla yapıyorlar. Ben hepsini tebrik ediyorum. Ben büyükşehirle olan iyi ilişkileri takip ediyorum. Eskisi gibi kavga ortamından beraber çalışan bir ortama geldik. İnşallah Bandırma'nın geleceği öncekinden daha iyi olacak bundan sonra. Bunu yaparken sizlerin de desteğinizi bekliyoruz."

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun da, yaptığı konuşmada, ilçenin büyümesinde, gelişmesinde herkesin pay sahibi olması gerektiğini belirtti.

Yerel yönetimler olarak ellerinden geldiğince muhtarlarla iş birliği içinde çalışıp, kenti güzelleştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Tosun, şöyle konuştu:

"Her zaman sizlerin yanında olmanın sözünü verdik. Sivil toplum kuruluşlarımızla, odalarımızla, borsamızla Bandırmayı bir bütün olarak düşünüp gelecek vizyonumuzu hep beraber çizmemiz gerekiyor. Sizler mahallelerinizin temsilcilerisiniz. Sizler mahallelerinizin ihtiyaçlarını, beklentilerini bizlerden daha iyi biliyorsunuz. Bunları da yapmak için olabildiğince bir arada olup, kaynaşıp, hizmet etmemiz gerekiyor."

Tosun, konuşmaların ardından muhtarlara birer hediye paketi sundu.