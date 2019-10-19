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Bandırma'da Muhtarlar Günü kutlandı

47 dakika önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Bandırma'da Muhtarlar Günü kutlandı, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.


Bandırma'da 19 Ekim Muhtarlar Günü Cumhuriyet Meydanındaki törenler ile kutlandı. Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Jandarma İlçe Komutanı Yzb. Mahir Mavi, Siyasi Parti temsilcileri ve muhtarlar katıldı.


Çelenklerin Atatürk Anıtına sunulmasının ardından Saygı Duruşunda bulunularak İstiklal marşı okundu. Törende bir konuşma yapan Türkiye Muhtarlar Derneği Bandırma Şube Başkanı Hüseyin Kocabıyık; "Muhtarlar kültürümüzün temel taşlarından biridir. Muhtarlar devleti mahallelerde temsil eden kişilerdir. Muhtarlar devlet ile vatandaş arasındaki köprü görevini görür. Bugüne kadar görev yapmış ve ebediyete intikal etmiş muhtarlarımızı rahmetle anıyorum. Tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar günün kutluyorum" dedi. - BALIKESİR

Bandırma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 03:47 Kaynak: İHA
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