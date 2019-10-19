Son Dakika Haberleri: Bandırma'da Muhtarlar Günü kutlandı
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Bandırma'da Muhtarlar Günü kutlandı

1 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bandırma'da Muhtarlar Günü kutlandı, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Programda Türkiye Muhtarlar Derneği Bandırma Şube Başkanı Hüseyin Kocabıyık ve Bandırma Muhtarlar Derneği Başkanı Nur Hancıoğlu Atatürk anıta çelen sundu.


Törende konuşma yapan Kocabıyık, muhtarlığın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde asgari ücret maaşı alan, sigortaları devlet tarafından ödenen bir kimlik kazandığını söyledi.

Hancıoğlu ise yaptığı konuşmada, "Bugünün Muhtarlar Günü ilan edilmesinde başta Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, gazi meclisimize, İçişleri Bakanlığımıza ve genelgenin yayınlanmasında emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Bandırma Belediye Başkan Vekili Fatma Salı Karabacakoğlu da programda bir konuşma yaparak, şunları söyledi:

"Bandırma'daki muhtarlarımız efendilikleri, yüzleri, görgüleriyle bütün Türkiye'ye de ören muhtarlarımız diyorum. Hepinizi kutluyorum. ve 1829 dan bu yana olan muhtarlık kavramı Cumhuriyetin ilanından sonra, çok daha anlamlı bir hale gelmiştir diyorum. Hepinizin gününü kutluyorum."

Törene Bandırma İlçe Jandarma Komutanı Mahir Mavi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutla Arslan, siyasi parti başkan ve temsilcileri ile muhtarlar katıldı.

Muhtarlar Günü, Balıkesir, Bandırma, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:36 Kaynak: AA
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