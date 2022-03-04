Bandırma'da okul çevresinde tek dal sigara denetimi - Son Dakika
Üye Girişi

Bandırma'da okul çevresinde tek dal sigara denetimi

04.03.2022 18:01
Bandırma'da okul çevresinde tek dal sigara denetimi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekipleri okul çevresinde bulunan işletmelere tek dal sigara denetimi yaptı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polis ekipleri okul çevresinde bulunan işletmelere tek dal sigara denetimi yaptı.

Bandırma'da okul çevresinde bulunan işletmelerde tütün mamulleri ve sağlığa aykırı zararlı maddelerin satılmaması adına " Tek dal Sigara" uygulaması yapıldı. 11.00 ile 14.00 saatleri arasında Okul Çevresinde Çocukların Huzur, Güvenliğinin ve Sağlığının Korunması adına okullara yakın işletmelerde Tütün Mamulleri ve sağlığa zararlı maddelerin satılmaması adına "Tek Dal Sigara Uygulaması" adı altında uygulama yapıldığı açıklandı. uygulamaya; 10 ekip katılırken 90 şahsın sorgulanırken, 29 İşletmeye Tek Dal sigara satılmaması yönelik gerekli tebliğlerin yapıldığı ve uygulamada herhangi bir sorunun yaşanmadığı açıklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından bu gibi denetimlerin sıklıkla yapılacağı belirtildi. - BALIKESİR

Bandırma'da okul çevresinde tek dal sigara denetimi
Bandırma'da okul çevresinde tek dal sigara denetimi

YORUMLAR
500
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı Balıkesir'de ki tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Balıkesir'de ki tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Balıkesir, Bandırma, Sigara, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bandırma'da okul çevresinde tek dal sigara denetimi - Son Dakika


Son Dakika
17:57 Bu gece de zam geliyor! Benzin 69, motorine ise 84 kuruş arttı
17:54 Rusya, yaptırımlara karşı yeni yöntem buldu! Çin planını devreye soktu
17:48 Putin duyurdu: Rusya-Ukrayna müzakere görüşmelerinin 3. turu hafta sonu olabilir
17:41 Beşiktaşlılar çok sinirlenecek! Gedson Fernandes'ten soyunma odasında çarpıcı itiraf
17:33 Düğün arifesinde müstakbel karısının da yer aldığı videoyu görünce düğünü iptal etti
17:23 Rakip takımın futbolcuları aynı forma altında sahaya çıkacak
17:07 Galatasaray'dan, Barcelona maçının da dahil olduğu dev paket! Fiyatı gören taraftarlar genel satışı bekliyor
17:05 SGK duyurdu! Sağlık hizmetlerinde sorun yaşamamak için adres bilgileri güncellenmeli
16:47 Rusya saldırıyor, Ukrayna direniyor! İşte savaşın 9. gününde yaşananlar
16:38 En yakın müttefiki, danışmanı, akıl hocası: Putin'i Rusya'nın devlet başkanlığına da o önermişti! Abramovich'in film gibi hikayesi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 18:07:14. #1.12#
SON DAKİKA: Bandırma'da okul çevresinde tek dal sigara denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement