Bandırma'da önce kaza sonra kavga - Son Dakika
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Bandırma'da önce kaza sonra kavga

30.06.2022 19:59
Bandırma'da önce kaza sonra kavga

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir aracın çarptığı çocuk yaralanırken, mahalleli kazanın ardından sürücüye saldırdı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir aracın çarptığı çocuk yaralanırken, mahalleli kazanın ardından sürücüye saldırdı. Meydana gelen başka bir kazada da bir kamyonetin çarptığı çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çınarlı Mahallesi 56. Sokak'ta meydana geldi. Salih K. yönetimindeki 35 AH 6876 plakalı kamyonet, bir kavganın yaşandığı yerden geçerken karşısına çıkan Tahir A.'ya (10) çarparak metrelerce sürükledi. Olayın ardından mahalle sakinleri araç sürücüsüne saldırdı. Olay gelen polis ekipleri sürücüyü olay yerinden uzaklaştırdı. 112 Acil ekiplerince Tahir A. (10) Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aracın çarptığı çocuk yaralandı

Bir başka kaza ise, Çınarlı Mahallesi 65. Sokak'ta yaşandı. C.K. yönetimindeki 10 NS 891 plakalı araç, aniden karşısına çıkan Ecrin D.'ye (8) çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kazada yaralanan Ecrin D. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Emniyet ekipleri kazalar ve kavga olaylarıyla ilgili soruşturma başlattı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Tragger, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bandırma'da önce kaza sonra kavga - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Bandırma'da önce kaza sonra kavga - Son Dakika
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