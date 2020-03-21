Bandırma'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bandırma'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Bandırma'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

6 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Bandırma'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mehmet Emin D. (29) idaresindeki 10 ADK 537 plakalı otomobil, Ayyıldız Mahallesi mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, sürücü Mehmet Emin D. ile araçta bulunan Veysel Karani Ç. (30) ve Salih İ. (33) yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Ayyıldız Mahallesi, Balıkesir, Bandırma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:06 Kaynak: AA

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