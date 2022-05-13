Bandırma'da özel gereksinimli öğrenciler halk oyunu ve müzik gösterisi sundu - Son Dakika
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Bandırma'da özel gereksinimli öğrenciler halk oyunu ve müzik gösterisi sundu

13.05.2022 14:31
Bandırma'da özel gereksinimli öğrenciler halk oyunu ve müzik gösterisi sundu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce, Şehit Öğretmen Mustafa Boz Özel Eğitim Meslek Okulu'nda 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce, Şehit Öğretmen Mustafa Boz Özel Eğitim Meslek Okulu'nda 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Okul Müdürü Yüksel Ülkar, programda yaptığı konuşmada, engelli bireyleri başaramadıkları ile değil başardıklarıyla görmek gerektiğini söyledi.

Onların acıma duygusuna değil, aile desteğine, eğitime, işe, toplumla bir arada olmaya ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Ülkar, "Şehit Öğretmen Mustafa Boz Özel Eğitim Meslek Okulu olarak, öğrencilerimize öncelikle mümkün mertebe kimseye ihtiyaç duymadan yaşamsal becerileri ve alabildikleri en üst seviyede mesleki becerileri kazandırmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizi işveren temsilcileriyle görüştürerek istihdamlarını sağlamaya çalışıyoruz." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan'ın da izlediği etkinlik, erkek öğrencilerin İzmir yöresinden, kız öğrencilerin de Balıkesir yöresinden halk oyunu gösterileriyle devam etti. İstiklal Marşı'nın tamamını okuyan bir öğrenci ve müzik dinletisi de ilgiyle izlendi.

55 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü meslek okulundaki törenin sonunda, 12'nci sınıftan mezun olan 17 öğrenci keplerini havaya fırlattı.

Programda ayrıca, okulun öğrencilerinin hazırladığı sergi gezildi.

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Mustafa Boz, Bandırma, Öğretmen, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bandırma'da özel gereksinimli öğrenciler halk oyunu ve müzik gösterisi sundu - Son Dakika


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