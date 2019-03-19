Son Dakika Haberleri: Bandırma'da "Renklerle Çanakkale Mahşeri" Sergisi

Bandırma'da "Renklerle Çanakkale Mahşeri" Sergisi

1 saat önce

Bandırma Belediyesi tarafından, Osman Şimşek'in eserlerinden oluşan "Renklerle Çanakkale Mahşeri" isimli ebru sergisi açıldı.

Bandırma'da
Bandırma Belediyesi tarafından, Osman Şimşek'in eserlerinden oluşan "Renklerle Çanakkale Mahşeri" isimli ebru sergisi açıldı.

Şimşek, Bandırma Kültür Sanat Merkezi'ndeki serginin açılış töreninde, Çanakkale Zaferi ile ilgili düşüncelerini ebru sanatında gösterdiğini anlattı.

Uzun yıllardan beri Çanakkale ile ilgili okumalar yaptığını belirten Şimşek, "Bunları sanatıma nasıl yansıtabileceğimi düşündüm. Renklerin de bir manası olduğundan savaşın evrelerini renklerle anlatmaya başladım." dedi.

Serginin açılış kurdelesi Şimşek'in yanı sıra İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, Belediye Başkanı Dursun Mirza ve İlçe Müftüsü Hamdi Gevher tarafından kesildi.

Şimşek'e ait 140 eserin bulunduğu sergi, 26 Mart'a kadar açık kalacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:42 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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