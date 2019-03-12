Bandırma'da Sağanak Yağış
1 saat önce
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Balıkesir
'in Bandırma
ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Bandırma ilçesinde öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle ulaşımda yer yer aksamalar meydana gelirken, sıcaklıklar da düştü. Bandırma ve çevresinde sağanak yağışların iki gün daha devam etmesi beklenirken, yetkililer yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
Bandırma'da gündüz hava sıcaklığı 22 dereceleri görürken akşam saatlerinde ise sıcaklık 7 dereceye kadar düşüyor. Doğu Akdeniz
üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın bölgemizi perşembe günü bölgeyi terk edeceği tahmin edilirken, cuma günü batı bölgelerden itibaren tekrar yeni bir yağışlı sistemin etkili olmaya başlayacağı kaydedildi. Rüzgarın hızı zaman zaman saatte denizde 60 km/s karada ise 40 km/s olması öngörülüyor. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:20 Kaynak: İHA
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