Bandırma'da sahte para operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'de polisin yaptığı operasyonda piyasaya sürülmek istenen 100 TL'lik 231 adet sahte banknot ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.



Balıkesir polisi tarafından düzenlenen operasyonda sahte 100'lük banknot halinde 231 adet Türk Lirası ele geçirildi. Operasyon Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından yapıldı. Bandırma'da yapılan operasyonda sahte 100'lük banknot halinde 231 adet 23 bin 100 TL Türk Lirası ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. - BALIKESİR