Bandırma'da şehir içi ulaşıma zam

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde şehir içi ulaşım hizmeti sağlayan Bandırma Ulaşım Hizmetleri A.Ş. ulaşım ücretlerine zam yapıldığını açıkladı.

Bandırma'da şehir için ulaşım ücretlerine zam yapıldı. 2004 yılından bu yana şehir için ulaşımı gerçekleştiren Bandırma Ulaşım Hizmetleri A.Ş. yetkilileri artan maliyetler nedeniyle ulaşım fiyatlarına zam yapıldığını açıkladı. Yapılan zamla 3 lira olan kartsız biniş ücreti 3,75 TL'ye, kartlı biniş 3,25 TL'ye, öğrenci ulaşım fiyatı da 2,25 TL'ye yükseldi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma A.Ş tarafından Gönen - Bandırma arası yolcu ulaşım ücretlerine de zam yapıldı. Zamlı fiyatlarla Gönen - Bandırma arasında ulaşım ücreti 14 TL'ye yükseltildi. - BALIKESİR