Bandırma'da şiddetli fırtınanın yaraları sarılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bandırma'da şiddetli fırtınanın yaraları sarılıyor - Son Dakika

Bandırma'da şiddetli fırtınanın yaraları sarılıyor

6 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki gün boyunca etkisini sürdüren fırtına ve yoğun yağış ağaçlara ve panolara zarar verdi.

Bandırma'da şiddetli fırtınanın yaraları sarılıyor, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki gün boyunca etkisini sürdüren fırtına ve yoğun yağış ağaçlara ve panolara zarar verdi.


Bandırma'da iki gün süren fırtına ve sağanak yağış etkisini kaybetmeye başlarken, geride bir çok yıkılmış ağaç, direk ve panolar bıraktı. Belediye ekiplerinin ilçe genelinde devrilen ağaçları, reklam panolarını ve çeşitli materyalleri toplayarak temizleme çalışmalarını gerçekleştirmesinin yanısıra elektrik ve telefon hatlarında meydana gelen aksaklıklar da ekiplerce onarılmaya başlandı. - BALIKESİR

Balıkesir, Bandırma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:41 Kaynak: İHA
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