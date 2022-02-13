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Bandırma'da sis yerini fırtınaya bıraktı - Son Dakika

Bandırma'da sis yerini fırtınaya bıraktı

13.02.2022 19:37
Bandırma'da sis yerini fırtınaya bıraktı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan yoğun sis, bugün öğleden sonra yerini fırtınaya bıraktı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan yoğun sis, bugün öğleden sonra yerini fırtınaya bıraktı. Fırtına, deniz ve hava ulaşımını olumsuz şekilde etkiledi.

Meteoroloji yetkililerinin fırtına uyarısı sonrasında Bandırma'da öğleden sonra başlayan kuvvetli rüzgar zaman zaman fırtınaya dönüşüyor. Hızı zaman zaman saatte 60 kilometreye ulaşan fırtına, Bandırma sahilinde hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Fırtına sebebiyle İstanbul'dan kalkacak 19.30 Deniz Otobüsü (İDO), Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferi iptal edildi. Bandırma'dan kalkacak 15.30 deniz otobüsü seferinin de iptal edildiği belirtildi. Bandırma Limanı'nda da zaman zaman aksamalar yaşandığı gözlendi. İlçedeki birçok balıkçı teknesi denize açılamazken, balıkçı barınağında duran tekneler beşik gibi sallandı. Sahil şeridindeki dalgakıranda dev dalgalar meydana geldi. Sahil bandında bulunan bazı çay bahçelerinin çatı kaplamaları ve brandaları fırtına nedeniyle zarar gördü. Meteoroloji yetkililerince fırtınanın yarın etkisini yitirmesinin beklendiği açıklandı.

(Ömer Turan/İHA)

Bandırma'da sis yerini fırtınaya bıraktı
Bandırma'da sis yerini fırtınaya bıraktı
Bandırma'da sis yerini fırtınaya bıraktı
Bandırma'da sis yerini fırtınaya bıraktı

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Meteoroloji, Balıkesir, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bandırma'da sis yerini fırtınaya bıraktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bandırma'da sis yerini fırtınaya bıraktı - Son Dakika
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