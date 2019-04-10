Son Dakika Haberleri: Bandırma'da Şizofreni Bilgilendirme Standı Açıldı

Bandırma'da Şizofreni Bilgilendirme Standı Açıldı

2 saat önce

Bandırma Devlet Hastanesi Toplum Sağlığı Merkezi, bir alışveriş merkezinde şizofreniyle ilgili bilgilendirme standı açtı.

Bandırma'da Şizofreni Bilgilendirme Standı Açıldı, System.String[]
Bandırma Devlet Hastanesi Toplum Sağlığı Merkezi, bir alışveriş merkezinde şizofreniyle ilgili bilgilendirme standı açtı.

İlçedeki bir alışveriş merkezinde 11 Nisan Dünya Şizofreni Günü dolayısıyla açılan stantta, şizofreni hastalarının yaptıkları resimlere de yer verildi. Etkinlikte konuşan hastane doktorlarından İlkay Başak, şizofreninin tam nedeninin bilinmediğine işaret ederek, bu hastalığının kalıtsal nedenlerle de ortaya çıkabileceğini dile getirdi.

Psikolog Gamze Gacal da Bandırma Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezinin, Diş Hastanesi binası içinde hizmet verdiğini belirterek, "Halen merkezimizde Bandırma, Erdek, Manyas, Gönen ve Susurluk ilçelerinin köyleri de dahil kayıtlı 430 şizofrene rehabilitasyon uyguluyoruz. 18 yaş üzerindeki hastalarımız 09.00-15.30 saatlerinde bizlerle birlikte oluyor. İlaçlarını düzenli olarak veriyoruz. Kendilerinden ve ailelerinden hiçbir ücret alınmıyor. Ayrıca onlar için servis hizmetimiz de var." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:55 Kaynak: AA
Devlet Hastanesi, Bandırma, Sağlık
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