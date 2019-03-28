Son Dakika Haberleri: Bandırma'da Sobadan Sızan Gaz, Üç Kişinin Ölümüne Sebep Oldu

Bandırma'da Sobadan Sızan Gaz, Üç Kişinin Ölümüne Sebep Oldu

1 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, kömür sobasından sızan gazdan zehirlenen İsmail İz, eşi Zeliha İz ve kızları Aynur Çetin hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, kömür sobasından sızan gazdan zehirlenen İsmail İz, eşi Zeliha İz ve kızları Aynur Çetin hayatını kaybetti. Balıkesir'in Bandırma ilçesi Doğruca Mahallesi'nde evlerinin bir odasında uyuyan İsmail İz (76), eşi Zeliha İz (73) ve kızı Aynur Çetin (46), kömür sobasından gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti. Aynı odada hayatını kaybeden 3 kişi, evin başka bir odasında uyuyan torunları tarafından sabah saatlerinde hareketsiz olarak bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, 3 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirledi. İsmail ve Zeliha İz ile Aynur Çetin'in cesetleri, Cumhuriyet Savcısı ile Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgilil soruşturma sürüyor.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDILAR

Hayatlarını kaybeden İsmail İz, eşi Zeliha İz ve kızları Aynur Çetin, Doğruca Mahallesi'nde toprağa verildi. Doğruca Camii'ne getirilen cenazeler, burada kılınan namazın ardından Doğruca Köy Mezarlığı'na defnedildi. Cenazede gözyaşları sel olurken, yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:38 Kaynak: DHA

Balıkesir, Aynur Çetin, Bandırma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçim Afişini Sökmeye Çalışanları Engelleyen Kadının İş Yeri İşaretlendi 15 Yaşındaki Çocuk, Sabah Kalkınca Annesi, Dedesi ve Anneannesinin Cesetleriyle Karşılaştı Dilencinin Üzerinden Çıkan Para Zabıta Ekiplerini Şaşkına Çevirdi! Yılın İlk İki Ayında Köprü ve Otoyollardan 293 Milyon 800 Bin Lira Gelir Sağlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 18:07:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bandırma'da Sobadan Sızan Gaz, Üç Kişinin Ölümüne Sebep Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]