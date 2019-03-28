Bandırma'da Sobadan Sızan Gaz, Üç Kişinin Ölümüne Sebep Oldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, kömür sobasından sızan gazdan zehirlenen İsmail İz, eşi Zeliha İz ve kızları Aynur Çetin hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, kömür sobasından sızan gazdan zehirlenen İsmail İz, eşi Zeliha İz ve kızları Aynur Çetin hayatını kaybetti. Balıkesir'in Bandırma ilçesi Doğruca Mahallesi'nde evlerinin bir odasında uyuyan İsmail İz (76), eşi Zeliha İz (73) ve kızı Aynur Çetin (46), kömür sobasından gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti. Aynı odada hayatını kaybeden 3 kişi, evin başka bir odasında uyuyan torunları tarafından sabah saatlerinde hareketsiz olarak bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, 3 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirledi. İsmail ve Zeliha İz ile Aynur Çetin'in cesetleri, Cumhuriyet Savcısı ile Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgilil soruşturma sürüyor.



GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDILAR



Hayatlarını kaybeden İsmail İz, eşi Zeliha İz ve kızları Aynur Çetin, Doğruca Mahallesi'nde toprağa verildi. Doğruca Camii'ne getirilen cenazeler, burada kılınan namazın ardından Doğruca Köy Mezarlığı'na defnedildi. Cenazede gözyaşları sel olurken, yakınlarının ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

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