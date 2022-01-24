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Bandırma'da sokak hayvanları için çevreye mama bırakıldı - Son Dakika

Bandırma'da sokak hayvanları için çevreye mama bırakıldı

24.01.2022 15:15
Bandırma'da sokak hayvanları için çevreye mama bırakıldı

Bandırma Belediyesi, soğuk hava koşullarından ve kar yağışından etkilenen sokaklar için belirlenen noktalara mama bıraktı.

Bandırma Belediyesi, soğuk hava koşullarından ve kar yağışından etkilenen sokaklar için belirlenen noktalara mama bıraktı.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, yaptığı açıklamada, şehir içinde ve dışındaki besleme noktalarına günlük periyotlarla bol miktarda mama bırakıldığını bildirdi.

Kentte yaşayan tüm canlılara içtenlikle hizmet ettiklerini belirten Tosun, şunları kaydetti:

"Soğuk hava koşullarından, kar yağışından etkilenen, sokaklarda yaşayan dostlarımızı da unutmadık. Yiyecek ve su bulamayan minik dostlarımız için belirlenen kilit noktalara mama bıraktık. Yerleşim alanları dışındaki besleme noktalarına da günlük periyotlarla bol bol yiyecek bırakıyoruz. Bize bu konuda yardımcı olan tüm hayvan sever dostlarımıza da teşekkür ediyorum."

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Tolga Tosun, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bandırma'da sokak hayvanları için çevreye mama bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bandırma'da sokak hayvanları için çevreye mama bırakıldı - Son Dakika
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