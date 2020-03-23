Bandırma'da sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Bandırma'da sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Bandırma'da sokak hayvanları unutulmadı

6 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki kafe ve restoranların yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Bandırma Belediyesi ekipleri sokak hayvanlarına mama dağıttı.

Bandırma'da sokak hayvanları unutulmadı, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki kafe ve restoranların yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Bandırma Belediyesi ekipleri sokak hayvanlarına mama dağıttı.

Ekipler, ilçe genelindeki besleme noktalarına düzenli olarak mama ve su bırakarak sağlıklı bir şekilde beslenmesini sağlıyor.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun'da koronavirüs tedbirleri kapsamında beslenme imkanları azalan ve yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için kent genelindeki besleme alanlarına düzenli olarak mama ve su bıraktıklarını belirtti.

Balıkesir, Bandırma, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:20 Kaynak: AA

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