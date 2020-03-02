Bandırma'da STK'lardan Garnizon ve Üs Komutanlığına taziye ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bandırma'da STK'lardan Garnizon ve Üs Komutanlığına taziye ziyareti - Son Dakika

Bandırma'da STK'lardan Garnizon ve Üs Komutanlığına taziye ziyareti

6 saat önce

Bandırma Ticaret Odası ve Bandırma Ticaret Borsası yöneticileri, İdlib'de rejim unsurları tarafından şehit edilen 34 Mehmetçik için Garnizon ve 6. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Oğuz Okuyucu'ya taziye ziyaretinde bulundu.

Bandırma'da STK'lardan Garnizon ve Üs Komutanlığına taziye ziyareti, System.String[]

Bandırma Ticaret Odası ve Bandırma Ticaret Borsası yöneticileri, İdlib'de rejim unsurları tarafından şehit edilen 34 Mehmetçik için Garnizon ve 6. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Oğuz Okuyucu'ya taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarete, Bandırma Ticaret Odası Meclis Başkanı Bahadır Çemberci, Borsa Yönetim Kurulu Başkanı Halit Sezgin, Genel Sekreter Ertunç İşbay, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Niyazi Güler, Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hayri Özden, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Osman Çapar katıldı.

İş dünyası heyeti, Tuğgeneral Okuyucu'ya taziyelerini ileterek, Mehmetçiğe desteklerini bildirdi.

Bandırma, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:06 Kaynak: AA
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