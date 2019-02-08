Bandırma'da Tarihi Eser Operasyonu
26 dakika önce
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, tarihi eser olduğu değerlendirilen aslan figürlü obje ile 4 kristal parça ele geçirildi.
Balıkesir
'in Bandırma
ilçesinde, tarihi eser olduğu değerlendirilen aslan figürlü obje ile 4 kristal parça ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli bir kişinin üzerinde tarihi eser olduğu bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, M.P'nin üzerinde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen bir aslan figürlü obje ile 4 kristal parça bulundu.
Zanlı hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:42 Kaynak: AA
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