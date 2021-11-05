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BALIKESİR - Tedavisi tamamlanan kızıl akbaba göçüne kaldığı yerden devam edecek - Son Dakika

BALIKESİR - Tedavisi tamamlanan kızıl akbaba göçüne kaldığı yerden devam edecek

05.11.2021 08:52

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir vatandaş tarafından arazide bitkin halde bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altındaki kızıl akbaba, Kazdağları Milli Park Şefliği tarafından Bandırma Kuşcenneti Milli Park Şefliğine getirilerek tedavisinin ardından doğaya kavuşturuldu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir vatandaş tarafından arazide bitkin halde bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altındaki kızıl akbaba, Kazdağları Milli Park Şefliği tarafından Bandırma Kuşcenneti Milli Park Şefliğine getirilerek tedavisinin ardından doğaya kavuşturuldu.

Kuşcenneti Milli Park Şefi Kader Güleç, AA muhabirine, "Şefliğimize gelen kızıl akbabanın tedavi ve bakımı, Milli Park Veterinerimiz Ayşegül Coşkun Akpulat tarafından gerçekleştirildi. Artık, göçüne kaldığı yerden devam etmesi için doğaya bırakacağız." dedi.

Kuşcenneti Milli Park Veterineri Ayşegül Coşkun Akpulat da akbabanın gerekli destekleyici bakım ve tedavisinin yapıldığını anlatarak, "Şimdi de daha fazla insan faktörüne maruz kalmadan doğaya kavuşturuyoruz." diye konuştu.

BALIKESİR - Tedavisi tamamlanan kızıl akbaba göçüne kaldığı yerden devam edecek
BALIKESİR - Tedavisi tamamlanan kızıl akbaba göçüne kaldığı yerden devam edecek
BALIKESİR - Tedavisi tamamlanan kızıl akbaba göçüne kaldığı yerden devam edecek
BALIKESİR - Tedavisi tamamlanan kızıl akbaba göçüne kaldığı yerden devam edecek
BALIKESİR - Tedavisi tamamlanan kızıl akbaba göçüne kaldığı yerden devam edecek
BALIKESİR - Tedavisi tamamlanan kızıl akbaba göçüne kaldığı yerden devam edecek
BALIKESİR - Tedavisi tamamlanan kızıl akbaba göçüne kaldığı yerden devam edecek
BALIKESİR - Tedavisi tamamlanan kızıl akbaba göçüne kaldığı yerden devam edecek
BALIKESİR - Tedavisi tamamlanan kızıl akbaba göçüne kaldığı yerden devam edecek

Balıkesir, Kaz Dağı, Edremit, Milli, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BALIKESİR - Tedavisi tamamlanan kızıl akbaba göçüne kaldığı yerden devam edecek - Son Dakika


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