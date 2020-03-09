Bandırma'da temel afet bilinci eğitimi verildi - Son Dakika

Deprem planlamasıyla ilgili bilgiler veren Bulut, "Deprem anında en kısa sürede bulunduğunuz binayı terk edin. Balkonları tercih etmeyin, üst katlarda iseniz kesinlikle merdivenleri kullanmayın, ortalama deprem 10-15 saniye sürer hemen güvenli alana geçin. Mutlaka afet çantası bulundurun." ifadelerini kullandı.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde, Balıkesir AFAD Arama Kurtarma Teknisyeni Erbil Bulut tarafından verilen eğitimde, deprem anında yapılması gerekenler anlatıldı.

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