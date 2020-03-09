Bandırma'da temel afet bilinci eğitimi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bandırma'da temel afet bilinci eğitimi verildi - Son Dakika

Bandırma'da temel afet bilinci eğitimi verildi

6 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde deprem bilinci oluşturmak amacıyla temel afet bilinci eğitimi verildi.

Bandırma'da temel afet bilinci eğitimi verildi, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde deprem bilinci oluşturmak amacıyla temel afet bilinci eğitimi verildi.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde, Balıkesir AFAD Arama Kurtarma Teknisyeni Erbil Bulut tarafından verilen eğitimde, deprem anında yapılması gerekenler anlatıldı.

Deprem planlamasıyla ilgili bilgiler veren Bulut, "Deprem anında en kısa sürede bulunduğunuz binayı terk edin. Balkonları tercih etmeyin, üst katlarda iseniz kesinlikle merdivenleri kullanmayın, ortalama deprem 10-15 saniye sürer hemen güvenli alana geçin. Mutlaka afet çantası bulundurun." ifadelerini kullandı.

Barış Manço, Balıkesir, Bandırma, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Soylu: "Büyük İstanbul depremiyle ilgili elde ettiğim iki korkum iletişim ve trafiktir"
İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 463'e yükseldi FETÖ'nün hücre evine yapılan baskında kadın pedi üzerinde şifreli notlar yakalandı Stoltenberg ile ortak açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO ittifak dayanışmasını göstermesi gereken bir dönemdedir

Son Dakika Haberleri
21:02 Dışişleri Bakanlığı, Sudan Başbakan'ı Hamdok'u hedef alan suikast girişimini kınadı
21:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Brüksel'de Türk vatandaşları karşıladı
21:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'de
21:00 Kartal'da silahlı saldırı dehşetinin şüphelisi yakalandı
21:00 Kerkük'te DEAŞ'a ait 104 mayın ele geçirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 21:05:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bandırma'da temel afet bilinci eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]