Son Dakika Haberleri: Bandırma'da Trafik Kazası : 1 Ölü

Bandırma'da Trafik Kazası : 1 Ölü

1 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi.

Bandırma'da Trafik Kazası : 1 Ölü, System.String[]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi.

Bandırma Otogar Kavşağı'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralı olarak kurtuldu. Sabah 06.30 sularında Bandırma- Bursa karayolu otogar kavşağında yolun kaygan olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Tarık C. (18) idaresindeki 10 AJV 95 plakalı otomobil orta refüje ve refüjdeki elektrik direğine çarptı. Araçta bulunan iki kişi kazanın etkisi ile otomobil içerisinde sıkıştı. Kaza yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Itfaiye Grup Amirliği ekipleri araçta sıkışan Meltem C. 'yi yaralı halde araçtan çıkarıp Sağlık Ekiplerine teslim ederken aracın sürücüsü Tarık C.'nin ise hayatını kaybettiği anlaşıldı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:13 Kaynak: İHA

Bursa, Sabah, Balıkesir, Bandırma, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hareket Halindeki Trenin Önüne Atlayan Kişi Hayatını Kaybetti! Korku Dolu Anlar Kamerada Silah Çeken Babayı Kızı İkna Etti Yıldız Parkı'nda Tarihi Duvar Çöktü 12 Yaşındaki Çocuğun İfadesi Cinayetin Seyrini Değiştirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 15:35:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bandırma'da Trafik Kazası : 1 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]