Bandırma'da Trafik Kazası : 1 Ölü
1 saat önce
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi.
Balıkesir
'in Bandırma
ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi.
Bandırma Otogar Kavşağı'nda sabah saatlerinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralı olarak kurtuldu. Sabah
06.30 sularında Bandırma- Bursa
karayolu otogar kavşağında yolun kaygan olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Tarık C. (18) idaresindeki 10 AJV 95 plakalı otomobil orta refüje ve refüjdeki elektrik direğine çarptı. Araçta bulunan iki kişi kazanın etkisi ile otomobil içerisinde sıkıştı. Kaza yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Itfaiye Grup Amirliği ekipleri araçta sıkışan Meltem C. 'yi yaralı halde araçtan çıkarıp Sağlık Ekiplerine teslim ederken aracın sürücüsü Tarık C.'nin ise hayatını kaybettiği anlaşıldı. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 02:13 Kaynak: İHA
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