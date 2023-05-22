Tır ve kamyonet kafa kafaya çarpışma sonucu 1 kişi ölürken, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tır ve kamyonet kafa kafaya çarpışma sonucu 1 kişi ölürken, 3 kişi yaralandı

22.05.2023 10:47

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gerçekleşen olayda trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa-Bandırma karayolu 5. kilometresinde Ersan Ata idaresindeki kamyonet, tali yoldan çıkan Y.Ö.Ş. yönetimindeki tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan kamyonetin sürücüsü Ersan Ata kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Araç içerisinde bulunan O.K. ve Ö.E. yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 Acil sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar Y.Ö.Ş., O.K. ve Ö.E. ambulans ile Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Bandırma'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Bandırma'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Bandırma'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Kaynak: İHA
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Balıkesir, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tır ve kamyonet kafa kafaya çarpışma sonucu 1 kişi ölürken, 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tır ve kamyonet kafa kafaya çarpışma sonucu 1 kişi ölürken, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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