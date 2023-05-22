Tır ve kamyonet kafa kafaya çarpışma sonucu 1 kişi ölürken, 3 kişi yaralandı

"Benim iki tane silahım ağzına kadar dolu" diyen imam kendini böyle savundu

Edinilen bilgiye göre, Bursa-Bandırma karayolu 5. kilometresinde Ersan Ata idaresindeki kamyonet, tali yoldan çıkan Y.Ö.Ş. yönetimindeki tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yol kenarına savrulan kamyonetin sürücüsü Ersan Ata kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Araç içerisinde bulunan O.K. ve Ö.E. yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 Acil sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar Y.Ö.Ş., O.K. ve Ö.E. ambulans ile Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.