Son Dakika Haberleri: Bandırma'da trafik kazası: 1 yaralı
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Bandırma'da trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Bandırma'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Zümre Son (21) idaresindeki 10 SC 303 plakalı otomobil, Bandırma-Balıkesir kara yolunun 6. kilometresinde kontrolden çıkıp Ticaret Borsası binası çevresindeki duvara çarparak bahçeye girdi.
Kazada ağır yaralanan sürücü Son, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 01:07 Kaynak: AA
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