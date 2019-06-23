Bandırma'da trafik kazası: 1 yaralı
1 saat önce
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 01:07 Kaynak: AA
'in Bandırma
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Zümre Son (21) idaresindeki 10 SC 303 plakalı otomobil, Bandırma-Balıkesir kara yolunun 6. kilometresinde kontrolden çıkıp Ticaret Borsası binası çevresindeki duvara çarparak bahçeye girdi.
Kazada ağır yaralanan sürücü Son, itfaiye ve 112 Acil Servis
ekiplerinin müdahalesinin ardından Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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