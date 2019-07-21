Son Dakika Haberleri: Bandırma'da trafik kazası: 1 yaralı
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Bandırma'da trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bandırma'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Külefli Mahallesi yolunda E.O. yönetimindeki 10 K 3179 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yolun kenarına devrildi.
Kazada yaralanan E.O, Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Bandırma Devlet Hastanesine sevk edilen yaralı, burada tedavi altına alındı.
Bandırma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:09 Kaynak: AA
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