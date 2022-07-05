Bandırma'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Bandırma'da trafik kazası: 1 yaralı

05.07.2022 00:57
Bandırma'da trafik kazası: 1 yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Levent Mahallesi girişinde motosiklet ve otomobil çarpıştı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Levent Mahallesi girişinde motosiklet ve otomobil çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre, 10 AGS 971 plakalı otomobil sürücüsü Ferhat Z. ile 10 AHA 392 plakalı motosiklet sürücüsü Azad Ç. çarpışmanın etkisiyle yere düşerek yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil ekipleri kaza yerinde yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen kazazedelerin aileleri arasında arbede yaşandı. Emniyet güçlüleri takviye ekip çağırarak kavganın büyümesine engel oldular. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bandırma'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırma'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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