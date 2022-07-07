Edinilen bilgiye göre, Kadir Erol (55) idaresindeki 10 AAC 761 plakalı otomobil, Erdek istikametinden gelirken Bandırma girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada araç içerisinde bulunan Ayşe Geçiçi (59) omzundan yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırarak tedavi altına alındı. - BALIKESİR

Balıkesirli Besici: Bazı Şeylerin Değişmesi Lazım Artık. Padişahlık Sistemi Değil Bu

Kaynak: İHA

Kadir Erol, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bandırma'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

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