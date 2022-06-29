Bandırma'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Bandırma'da trafik kazası: 2 yaralı

29.06.2022 13:27
Bandırma'da trafik kazası: 2 yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Atatürk Caddesi 3. noter önünde meydana geldi. O.K.'nin kullandığı 16 AFS 536 plakalı motosiklet, otobüsten inen ve yolun karşısına geçmeye çalışan D.E.'ye çarptı. Kazada yaya ve motosiklet sürücüsü yaralanırken, olay yerine gelen 112 acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından D.E. (44) Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Atatürk Caddesi, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bandırma'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Bandırma'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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