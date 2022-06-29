Edinilen bilgiye göre kaza, Atatürk Caddesi 3. noter önünde meydana geldi. O.K.'nin kullandığı 16 AFS 536 plakalı motosiklet, otobüsten inen ve yolun karşısına geçmeye çalışan D.E.'ye çarptı. Kazada yaya ve motosiklet sürücüsü yaralanırken, olay yerine gelen 112 acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından D.E. (44) Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Atatürk Caddesi, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bandırma'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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