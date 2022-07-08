Bandırma'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bandırma'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

08.07.2022 19:29
Bandırma'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kavşakta iki otomobil çarpıştı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kavşakta iki otomobil çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre, 10 T 2180 plakalı ticari otomobil sürücüsü Alaettin M. ile 10 NP 157 plakalı otomobil sürücüsü Aydın M. ile İhsaniye mahallesi 720 sokak ile 721 sokak kavşağında çarpıştılar. Çarpışmanın etkisiyle Aydın M. yanında yolcu koltuğunda bulunan eşi kafasını ön cama vurarak alnından yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil ekipleri kaza yerinde yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırarak tedavi altına alındı. Her iki araçta daha sonra çekiciler tarafından kaza yerinden kaldırıldı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bandırma'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırma'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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