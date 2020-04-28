Bandırma'da üniversite öğrencilerine gıda ve temizlik maddesi yardımı - Son Dakika

BANÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinatörlüğünde düzenlenen yardım organizasyonunda dağıtılan paketlerde gıda, temizlik malzemeleri ile maske ve eldivenlerin yer aldığı bildirildi.

Salgın nedeniyle evlerine dönemeyen ihtiyaç sahibi Türk ve yabancı uyruklu üniversite öğrencilerine, hayırseverlerin destekleriyle gıda ve temizlik maddelerinden oluşan yardım paketleri dağıtıldı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) ve Türk Kızılay Bandırma Şubesi iş birliğiyle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerine gidemeyen ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine gıda ve temizlik maddesi yardımı yapıldı.

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