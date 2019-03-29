Son Dakika Haberleri: Bandırma'da Uyuşturucu Çetesine Operasyon: 6 Gözaltı

Bandırma'da Uyuşturucu Çetesine Operasyon: 6 Gözaltı

51 dakika önce

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Bandırma'da Uyuşturucu Çetesine Operasyon: 6 Gözaltı, System.String[]
BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Zehir tacirlerinin, uyuşturucu maddelere, 'araba, lastik, jant, teker, elbise, pantolon, mont, tişört, düğme, bavul' gibi kod isimler takarak, satış yaptıkları belirlendi.

Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri, Bandırma'da bir çetenin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Ekipler, yaklaşık 2 ay boyunca şüphelilerin teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Bu sabah saatlerinde 4 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenleyen ekipleri, çete lideri S.T. ve çete üyeleri M.P., G.A., S.Ö., B.Ö. ve H.C.'yi  gözaltına aldı. Zehir tacirlerinin, uyuşturucu maddelere, 'araba, lastik, jant, teker, elbise, pantolon, mont, tişört, düğme, bavul' gibi kod isimler takarak satış yaptıkları belirlendi. 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:20 Kaynak: DHA

Balıkesir, Bandırma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayalıklardaki Cesedin Sırrı Çözüldü! Balıkesir'den Gelip Çocukluk Arkadaşını Öldürmüş Son Dakika! İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince Görevinden Ayrılıyor Son Dakika! İngiliz Parlamentosu Brexıt Anlaşmasını Üçüncü Kez Reddetti Mersin'deki Cinsel Taciz Davasında Tutuklama Çıkmadı, Mahkeme Salonu Karıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 18:11:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bandırma'da Uyuşturucu Çetesine Operasyon: 6 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]