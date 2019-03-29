Son Dakika Haberleri: Bandırma'da Uyuşturucu Çetesine Operasyon: 6 Gözaltı (2)

Bandırma'da Uyuşturucu Çetesine Operasyon: 6 Gözaltı (2)

1 saat önce

3 KİŞİ TUTUKLANDIBalıkesir'in Bandırma ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden çete lideri olduğu öne sürülen S.T. ile S.Ö ve M.P. çıkarılığı mahkemece tutuklandı.

Bandırma'da Uyuşturucu Çetesine Operasyon: 6 Gözaltı (2), System.String[]
3 KİŞİ TUTUKLANDI

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden çete lideri olduğu öne sürülen S.T. ile S.Ö ve M.P. çıkarılığı mahkemece tutuklandı. Gözaltına alınan G.A., B.Ö. ve H.C. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:43 Kaynak: DHA

Bandırma, Güncel
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