Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.



Bandırma Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, S.T'nin ilçede uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaştı.



Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelinin evinde yaptıkları aramalarda 1 kilo 161 gram sentetik uyuşturucu, 6,70 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 9,09 gram metamfetamin, hassas terazi, 4 cam aparat, pürmüz, 9 milimetre çapında tabanca, 7 tabanca mermisi, muşta ve 6 bin 100 lira ele geçirdi.



Olayla ilgili S.T. gözaltına alındı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İstanbul'da 35 Kadına Korkunç Fuhuş Tuzağı! Polis Operasyonla Kurtardı

Uyuşturucu Ticareti Yapan Baba-Kız, Çıkarıldıkları Mahkemece Tutuklandı

Son Dakika! Şişli Belediyesi'nde Yangın Çıktı

Mustafa Sandal'ın Sevgilisi Melis Sütşurup'tan Aşk Dolu Paylaşım Geldi