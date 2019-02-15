Son Dakika Haberleri: Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonu

Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Bandırma'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Bandırma Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, S.T'nin ilçede uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaştı.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelinin evinde yaptıkları aramalarda 1 kilo 161 gram sentetik uyuşturucu, 6,70 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 9,09 gram metamfetamin, hassas terazi, 4 cam aparat, pürmüz, 9 milimetre çapında tabanca, 7 tabanca mermisi, muşta ve 6 bin 100 lira ele geçirdi.

Olayla ilgili S.T. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:05 Kaynak: AA

Balıkesir, Bandırma, Güncel
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