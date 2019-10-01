Bandırma'da uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.



Bandırma'nın Çınarlı mahallesinde ikamet eden Ö.A. isimli şahsın ev ve iş yerinde uyuşturucu madde bulundurduğuna dair ihbarı değerlendiren polis ekipleri Ö.A isimli şahsın ev ve işyerinde aramalarda bulundu. Yapılan aramalarda 100 gram kubar esrar ile 25 adet kenevir tohumu ele geçirilirken, S.K., T.A., M.İ., Y.D., F.T. ve Ö.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. - BALIKESİR