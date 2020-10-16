Bandırma'da Yaşasın Cumhuriyet Tenis Turnuvası başladı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıldönümü nedeniyle "Yaşasın Cumhuriyet Tenis Turnuvası" düzenlendi.

Bandırma Belediyesi ve Bandırma Tenis Kulübü'nün düzenlediği, 84 sporcunun katılacağı turnuvada tek erkekler, tek kadınlar, yeni başlayan erkekler, yeni başlayan kadınlar olmak üzere 4 kategoride müsabakalar yapılacak. 10 gün sürecek turnuva 26 Ekim tarihinde turnuva final müsabakası ile sona erecek.

Turnuva açılışında konuşan Bandırma Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, "Bandırma Belediyesi olarak ilc¸emizdeki spora destek sagˆlamak amacıyla pandemi do¨neminde fiziki mesafeye uygun olan tenis turnuvamızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Turnuva Bandırmamızdaki tenisseverlere ve sporculara hayırlı olsun. Turnuvadaki tüm sporculara başarılar diliyorum." dedi.