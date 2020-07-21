Bandırma'da yol genişletme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Bandırma Belediyesi ekipleri, kent merkezinde trafik akışını rahatlatılması amacıyla yol genişletme ve düzenleme çalışmaları yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç duyulan alanlarda yeni yol yapım çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, kentin trafik akış yoğunluğunun yüksek olduğu caddelerin başında gelen İnönü Caddesi'nde, imar planında yol üzerinde kalan eski ve tehlike oluşturan yapılar yıkılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, İnönü Caddesi'ndeki eski ve tehlike oluşturan evlerin yıkım çalışmalarıyla caddenin genişleyeceğini, yol ve kaldırım çalışmaları da yapıldığında araç ve yaya trafiğinin rahatlayacağını ifade etti.