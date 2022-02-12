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Bandırma'da yüz adet tarihi sikke ele geçirildi - Son Dakika

Bandırma'da yüz adet tarihi sikke ele geçirildi

12.02.2022 14:23
Bandırma'da yüz adet tarihi sikke ele geçirildi

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 100 adet tarihi Sikke ele geçirilirken olayla ilgili bir kişinin yakalandığı açıklandı.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 100 adet tarihi Sikke ele geçirilirken olayla ilgili bir kişinin yakalandığı açıklandı.

Edinilen bilge göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Bandırma ' da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelinin ikamet adresinde yapılan aramada 100 adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildiği öğrenildi. Olayla ilgili şüphelinin de yakalandığı açıklandı. İl Jandarma Komutanlığınca Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği belirtildi. - BALIKESİR

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İl Jandarma Komutanlığı, Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bandırma'da yüz adet tarihi sikke ele geçirildi - Son Dakika


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