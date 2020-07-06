Bandırma'daki Denizcilik Fakültesi 17 ünitede "donanımlı gemi adamları" yetiştiriyor - Son Dakika

Bandırma'daki Denizcilik Fakültesi 17 ünitede "donanımlı gemi adamları" yetiştiriyor

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Denizcilik Fakültesi öğrencileri, dersliklerde gördükleri teorik eğitimin yanı sıra 17 farklı ünitede uygulama da yaparak donanımlı yetiştiriliyor.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Denizcilik Fakültesi öğrencileri, dersliklerde gördükleri teorik eğitimin yanı sıra 17 farklı ünitede uygulama da yaparak donanımlı yetiştiriliyor.

Teknik direktör Sergiy Rebrov: F.Bahçe iddiaları doğru değil, takımımın başındayım
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
AB temsilcisi ile basın açıklaması yapan Çavuşoğlu'nun patlattığı espiri salonu kahkahaya boğdu

Balıkesir Üniversitesine bağlı olarak 2009 yılında açılan, daha sonra 2015'te kurulan BANÜ'ye bağlanan fakülte, "Denizcilik İşletmeleri Yönetimi" ile "Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği" programlarında 590 lisans ve 40 yüksek lisans öğrencisine, 37 akademisyenle hizmet veriyor.

Her türlü donanıma sahip fakültede öğrenciler, teorik derslerde öğrendiklerini simülatör, laboratuvar, atölye, bot, gemi ve can kurtarma araçları gibi eğitim alanlarındaki uygulamalarla pekiştiriyor, mezun olduktan sonra rahatlıkla iş bulabiliyorlar.

Fakültenin Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bandırma'nın denizcilikte önemli merkezlerden olduğunu söyledi.

Gemi adamları sınav yönergesinde ihtiyaç duyulan bütün altyapının tamamlandığını belirten Sarı, "5 simülatörümüz, 7 laboratuvarımız, bir atölyemiz var. Deniz kıyısında 33 dönüm arazide can kurtarma araçları eğitim alanı oluşturduk. İleri yangın eğitim merkezi kurduk. Atölye kurduk. Bir küçük, bir de büyük olmak üzere iki gemimiz var." dedi.

Sarı, fakültenin BANÜ bünyesinde ilk mezunlarını bu yıl verdiğini ifade etti.

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümünün kuruluşunu tamamlayıp ilk kez geçen yıl öğrenci kabul ettiklerini aktaran Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Denizcilik fakültelerinin verdiği diplomanın gemi adamları açısından kullanılabilmesi için Uluslararası Denizcilik Örgütüne akredite olması gerekiyor. Biz de şu anda onun için altyapılarımızı tamamladık, dosyalarımızı hazırlayıp sunduk ve süreci böylece başlatmış olduk. Bu süreçten sonra hem Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği hem de Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümlerimizi açacağız. Bu bölümler gemi adamları yetiştiren bölümlerdir. Şu anda sahip olduğumuz altyapı, Türkiye'deki denizcilik fakülteleri içinde en yeni konfigürasyona sahip, çünkü bu teçhizatı en son biz kurduk. 10 yıl önce kurulan simülatörleri yenilemezseniz günümüzde geri kalmış oluyor. Bizimkiler şu anda en son versiyonlu simülatörler."

Öğrenciler işsiz kalmıyor

Prof. Dr. Sarı, denizcilik fakültelerinde okuyan öğrencilerin iş bulmak için avantajlı olduğunu vurguladı.

Denizcilik fakültesinin hangi bölümünden mezun olunursa olunsun, istihdam sorunu bulunmadığına işaret eden Sarı, "Öğrencilerimiz işsizlikle karşılaşmıyor. Mezun vereceğimiz öğrencilerimiz bütün deniz operasyonlarını yönetmeyi öğreniyor. Marinalar, limanlar, denizcilik acentelerinde çalışabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Sarı, denizcilik mezunlarının yasal olarak, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin bütün bölümlerinin haklarının hepsine sahip olduğunu belirtti.

Bu bakımdan mezunların, çift diploma almış gibi olduğunu anlatan Sarı, "Bu yönüyle çok avantajlı. Fakültemizi tercih etmek isteyen öğrencilerimize, 'Gelin bizim fakültemize geleceğinizi buradaki son teknoloji teçhizatlarımızla kurgulamaya başlayın, biz size rehberlik edeceğiz. Biz sizi nereye götüreceğimizi biliyoruz. Siz de kendinize güvenin, keyifli bir gelecek planlayın' diyoruz. İşsizlik kaygısı yaşamayın çünkü denizcilik fakültesi mezunlarının ülkemizde henüz daha işsizlik sorunu yok." diye konuştu.

Denizcilik, Bandırma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 11:35 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bandırma'daki Denizcilik Fakültesi 17 ünitede 'donanımlı gemi adamları' yetiştiriyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:41 Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk 15:36 Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı 15:00 CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü 14:30 Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı 14:22 7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 13:30 Salgında en riskli 5 il arasında yer alan Bursa'daki köpük partisi görüntüleri pes dedirtti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 10:50 3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim 09:36 Tartıştıkları arkadaşlarını önce dövüp ardından balkondan aşağı attılar 09:32 Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü 08:18 Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu 21:30 Ukrayna'da eşiyle tartışan adam binayı ateşe verdi 20:30 27 yaşındaki genç, tabancasını temizlerken yanlışlıkla kendini ve annesini vurdu
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
17:27
AB temsilcisi ile basın açıklaması yapan Çavuşoğlu'nun patlattığı espiri salonu kahkahaya boğdu
17:22
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez
17:10
Galata Kulesi'ndeki restorasyon kuş yuvaları nedeniyle ertelendi
17:08
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam geldi
16:53
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! Poyraz yangına müdahaleyi zorlaştırıyor
16:35
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
16:35
Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu?
16:33
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
16:28
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
16:17
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 17:43:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bandırma'daki Denizcilik Fakültesi 17 ünitede "donanımlı gemi adamları" yetiştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]